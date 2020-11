SUVI LÄBI, PIDU LÄBI ⟩ Eesti oksjonikeskkonnas on pakkumisel Emajõe kaldal tegutsenud suvekohvik

Hoone on ehitatud prussideks saetud palkidest. Katusel on kahekordse tõrvapapi kihiga kaetud OSB plaat. Hoones on kaks tualetti, mille segistid, kraanikausid, valgustid ja tualettpotid jäävad ostjale. Maja katuselt leiab aga terrassi, mida ümbritseb metallist piirdeaed.