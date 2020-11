PANK SELGITAB ⟩ Mida teha lahkuminekul ühiselt võetud laenuga

Luminori kodulaenude projektijuht Ivi Kräkel ütles, et kui mõlemad leibkonna liikmed maksavad laenu koos, siis oleks mõistlik, et mõlemast saavad ka vara omanikud .

«See ei tähenda, et varaomandi suhe peaks olema täpselt pooleks – sageli maksab üks osapool sissemaksu rohkem, teine jälle igakuiseid laenumakseid rohkem. Seega, kuidas omandisuhe täpsemalt jaguneb, tuleb laenuvõtjatel omavahel ise kokku leppida,» selgitas Kräkel.

Lahku minnes on tema sõnul laias laastus kaks võimalust : kas üks osapool ostab teise välja ja maksab laenu üksinda edasi või müüa vara maha, saadud rahast laen tagastada ja ülejäänud summa omavaheliste kokkulepete järgi ära jagada.

«Kui klient valib variandi, mis kaastaotleja laenust vabastab, võib ta laenule uue taotleja juurde lisada – näiteks juhul, kui vahepeal on tekkinud uus elukaaslane. Samas tasub meeles pidada, et uus taotleja peaks olema kindlasti inimese partner, mitte vanemad või õed-vennad, sest nemad on panga silmis üldjuhul eraldi leibkonnas,» selgitas Kräkel.