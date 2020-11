DISAINIPÄRL ⟩ Vagiinaküünla edust innustust saanud Gwyneth Paltrow tuli lagedale saialambiga

Kummalise trio edu lennutas Paltrow elustiilibrändi stratosfääri. Paltrow on nüüd müüki paisanud uue täiesti absurdse toote. Nimelt müüakse Paltrow elustiilibrändi lehel saialampi. Täpselt nii! Tegemist on baguette'iga, millele on LED-pirnid sisse pistetud ja juhe järgi pandud. Need, kes arvavad, et tegemist on saiaimitatsiooniga eksivad. Tegemist on täiesti pesuehtsa baguette'iga. Süüa Paltrow udupeen lamp ei kõlba, kuna seda on töödeldud kemikaalidega, et see halvaks ei läheks. Äkki sobib selline lamp pagaripoodi?