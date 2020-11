TEEME SELGEKS ⟩ Miks võib Euroopas hoida mune toatemperatuuril, aga Ameerikas mitte?

Munade hoiustamise erinevuse põhjuseks on salmonellabakterid, mis on inimtervisele äärmiselt ohtlikud. Selleks, et vähendada salmonellaga nakatumise riski, pesevad ameeriklased kanamunad enne müüki panemist puhtaks. Antud reegel kehtib kanalatele, kus elab vähemalt 3000 munakana, kirjutab Food and Wine. Väiketalunikele see reegel ei kehti, kuna nende tooted ei jõua suurde kaubandusahelasse.