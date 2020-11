PÜHA MÜRISTUS ⟩ Jaapanis maksti kasti mandariinide eest miljon jeeni

Oksjonile läinud mandariinikasti sees oli sada vilja, mis teeb ühe mandariini hinnaks 800 eurot! Mandariinid on pakendatud dekoratiivsesse printsessipuust valmistatud karpi. Printsessipuu omab Jaapani kultuuriruumis suurt tähtsust – printsessipuu lehti võib leida nii Jaapani peaministri kui ka valitsuse vapilt. Oksjonile läinud mandariinid on kasvatatud Ehime prefektuuris ning neid turustatakse Hinomaru luksuspuuviljade brändi nime all, kirjutab Food and Wine.