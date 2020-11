Ettevõte Wren Kitchens võttis luubi alla üle 500 000 Instagrami postituse, et tuua selgust tuleva aasta trendijoontesse. Selgub, et koduomanikke kõnetavad kõige enam modernsed, puhaste, ent jõuliste joontega köögid, vahendab apartmenttherapy.com.

Modernsest köögist on igaühel kindlasti oma ettekujutus. Tänapäevaste ja moodsate köökide disainis on üks läbiv tunnusjoon: tugevad horisontaalsed jooned, samal ajal kui puuduvad igasugu ornamendid ja sitsid-satsid. Modernses köögis on kõik ebavajalik silme alt ära peidetud, et hoida stiilipuhast muljet.