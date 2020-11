Pealinna paneelikate hinnad on uusarenduste kõrval tardunud

Maa-ameti andmeil oli oktoobris nimetatud elamispindade keskmine ruutmeetri tehinguhind 1543 eurot ja septembris 1545 eurot. Võrreldes möödunud aasta sama ajaga on Tallinna magalarajoonides asuvate korterite hind ligi 3 protsenti langenud. Samas on tehingute arv lausa 17 protsenti kõrgem, mis näitab siiski, et huvi paneelmaja korterite vastu ei ole kuhugi kadunud.