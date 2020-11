Kevad Austraalias, täpselt nagu mujalgi maailmas, toob peidust välja hulgaliselt parasiite ja sitikaid-satikaid, kes vaikselt talveunest ärkavad. Ühe Austraalia naise vannitoa seinale kinnitunud seitse võõrkeha olid aga sedavõrd kummalised ja eemaletõukavad, et naine pidi oma mures interneti poole pöörduma.

Kõigeteadjast netirahvas pakkus, et ehk on tegu ämbklikupesadega, valdav osa kommenteerijatest jõudis konsensusele, et tegu peab olema herilaste ehitatud mudapesadega.