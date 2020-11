Tartu Maarja kirik saab lõpuks uue torni

Annetusi ja toetusi Tartu Maarja kiriku taastamistöödeks on laekunud väga erinevatest allikatest: eraisikutelt, ettevõtetelt, asutustelt, kogudustelt, Soome kirikuvalitsuselt ja sõpruskogudustelt ning Tartu Maarja kihelkonna omavalitsustelt. Õla on alla pannud ka riik, kuid suurimaks toetajaks on siiski Tartu linnavalitsus. Tihe koostöö käib ka Kirikufondiga, kes on viimase aasta jooksul kogunud annetusi nelja Eesti kiriku taastamistööde jaoks.