KAS TEAD, MIKS? ⟩ Inglismaa mõis, mis on paljudele väga tuttav, kuid millest vähesed on kuulnud

Inglismaal Hertfordshire krahvkonnas asuv Hatfieldi mõisa võib julgelt pidada riigi kõige kuulsamaks anonüümseks lossiks. Alates 1960ndatest on just seda mõisa kasutatud lausa 69 erineva filmi ja telesarja võttekohana, ka hetkel Netflixis jooksev ülipopulaarne sari «The Crown» on siin filmitud.