Väliseestlase avastus: vanavanemate seto saun Soome külas keset Kanada pärapõrgut

Sajandivanuse sauna lugu jõudis temani hoopis teiselt poolt Atlandi ookeani. Torontos elav eestlaste järeltulija Wayne Nesbitt on oma juuri põhjalikult uurinud. Saanud teada, et ta esivanemad olid setod, käis ta Eestis Seto kuningriiki külastamas.

Wayne on kindel, et sama saun on tema vanaemast tehtud pildi taustal.

Wayne, kel on alles ka pilt sauna algsest hiilgusest, küsis kohe firmalt loa, et oma esivanemate varandus sealt minema toimetada. «Ausalt, ma pole isegi kindel, miks ma tahan seda teha,» tunnistas ta. Ontario metsades asuv külakoht on tuhandete kilomeetrite kaugusel plaanitavast uuest asukohast Kaljumägedes. Seal plaanib ta vanaisa sauna taas «käima» panna.

«See on kolimisele kuluvat aega väärt, sest mu vanaisa ehitas selle,» kinnitas Wayne. «See teeb sauna mu õdedele ja nõbudele eriliseks. Me olime kuulnud, et nad olid Eestist pärit, aga alles eelmisel suvel saime teada, et Setomaalt.»