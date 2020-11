AJALOOPÄRL ⟩ Parun Nikolai von Glehni projekti järgi ehitatud Nõmme majas on müüa harukordne korter

Jaama ja Raudtee tänaval asetsevad kaks hoone tiiba on seotud nurgatorniga tänavate ristumiskohas. Neogooti ning juugendstiili sugemetega hoonel on klombitud paekivist fassaadid, krohvitud on ainult ärklid. Välja on ehitatud on nii hoone keldri- kui katusekorrus. Arhitektuuriajalooliselt väärtuslikud detailid on säilinud hoone fassaadil ning torniosas asuvas trepikojas.