EKSPERT SOOVITAB ⟩ Üürnikel on aeg sõlmida pikaajaline üürileping

Kevadel saabus koos koroonaga šokk korterite üüriturule. Turistide kadumine tõi üüripakkumisse majutuskorterid. See suurendas pakkumist ehk üürnike valikuvõimalust sedavõrd, et Tallinna korterite üürihinnad langesid 10-20 protsenti. Tundub, et sügis-talveks on üüriäris kõige hullem seljataha jäänud. See annab lootust, et kvartali-paari pärast on võimalik hakata kevadel kukkunud üürihindu endisele tasemele taastama.