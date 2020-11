Hispaania teetigusid saab hilissügisel edukalt tõrjuda

Uuel aastal on tõrje on kõige tõhusam, kui sellega alustada juba kevadiste aiatööde ajal. Hispaania teeteod muutuvad kevadel aktiivseks üsna varakult, kui õhutemperatuur on 5 kraadi. Võõrtigusid kevadel regulaarselt korjates on võimalik nende paljunemist ja suvist plahvatuslikku levikut ära hoida. Kevadel võõrliiki oma aias kohates on soovitus sama – isendid ja nende munad kokku korjata ja keeva veega hävitada. Kesksuvel ja eriti pärast vihmast aega on nälkjaid leiukohtades palju. Seega, kui tõrjega alustada alles suvel, on tema aiast eemale hoidmine vaevaline.