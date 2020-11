Selgub, et pesuvalgendi on säravalgete voodilinade suurim vaenlane. Suurbritannia naise Farah Arshadi sõnul ei tohiks me klooriga rikastatud valgendit oma voodilinade puhul kasutada. Kloor, vastupidiselt üldlevinud arvamusele, muudab kanga ajapikku kollakaks ning rebestab selle kiude, vahendab idealhome.co.uk.