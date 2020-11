Kui tahad, et sinu teksad püsivad kaua šikina ja hoiavad ilusti oma vormi, siis on rusikareegliks pesta neid nii harva kui võimalik. Õnneks tead ainult sina, kui räpased su püksid tegelikult on. Enamik moetööstuse inimesi on arvamusel, et teksapükse tuleb pesta ainult siis, kui selleks reaalne vajadus on.