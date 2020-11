Toataimed. Pilt on illustreeriv.

Kodus aukohal olevad taimed on küll ilusad, kuid paljud neist on mürgised. Poest kaunist taime valides mõtlevad ilmselt vähesed, et uhkete õite või lehtedega taim võib nii inimestele kui ka koduloomadele tõsist ohtu kujutada.