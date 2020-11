TÄITSA PEKKIS ⟩ Londonis asuva maja korterid on väärt rohkem kui Tallinna linnaeelarve

Hirmkallil aadressil asuvasse majja on planeeritud rajada 44 korterit, millest üks müüdi just peadpööritava 140 miljoni naela, ehk 156 miljoni euro eest anonüümseks jäänud ostjale. Võttes arvesse, et majas on kokku 44 korterit, võib kogu maja turuväärtuseks hinnata julgelt üle miljardi euro. See on kõvasti rohkem kui näiteks Tallinna linnaeelarve, mis sel aastal jääb 800 miljoni euro kanti.