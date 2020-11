Bruno Berricki (48) sõnul avaldusid tema esimese tundemärgid neli aastat tagasi, mil ta hakkas peas pulseerivat põletusvalu tundma. Kolme lapse ise väidab, et elektrilained ja 5G raadiolained ei anna talle asu, mispärast pidi pere spetsiaalselt Brunole disainitud majja kolima.

Pere hoiab oma elektrikasutuse miinimumi peal. See tähendab seda, et pere kodus pole tihtipeale kütet, samamoodi puudub neil teleri vaatamise võimalus. Pereisa plaanib talve eel endale veel ühe hüti ehitada, et abikaasa ja tütred ei peaks krõbedate külmakraadide juures külmetama.