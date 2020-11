Kinnisvaraturg õitseb, ent õhus on selged ohumärgid

Soomani hinnangul on uusarenduste turul ka üks selge ohumärk. «Tallinnas ja Harjumaal on üle 500 uue korteri, mis on valmis, aga müümata. See number üksi ei ütle midagi, kuid aasta tagasi oli valmis uute korterite jääk kaks korda madalam. Peamiselt näeme laojäägi suurenemist kallimas segmendis, kus varasemalt investeerisid hoogsalt nii välismaalased kui majutusettevõtjad, aga hetkel pole meil ei välismaalasi ega ka kedagi majutada,» selgitas ta.