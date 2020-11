Vaata videot: kuidas sisustada stiilset elutuba

Peegliga saab ruumi tuua juurde avarust ja valgust. Kui mööbel on pigem sirge joonega, siis ümmargune peegel pehmendab ja tasakaalustab ruumi üldist ilmet. Kitsaid ruume muudab suurte peeglite kasutamise avaramaks ja ühtlasi dubleerib aknast tulevat valgust.

Vaip aitab tekitada ruumi tsoone ja õige kuju ning värviga saab interjööri muuta elavamaks. Oluline on valida õige suurusega vaip. See peaks kindlasti olema laiem kui diivan ja juhul kui elutoas on tugitool, siis peaks vaip ulatuma ka selle alla. Erandiks on ümmargune vaip, mida saab ruumis vabamalt paigutada. Vaibaga saab ruumi tuua värvilaigu, mis aitab tagasihoidlikumal diivanil paremini esile tulla.

Diivani- ja abilauad on igas elutoas asendamatud esemed ja tekitavad ruumis mitmekihilisust. Diivanilaua puhul on hea kasutada ümaraid vorme, eriti kui ruum on kitsas. Kombineeri erineva suuruse ja kõrgusega laudu, et oleks vajadusel lihtne ruumi ümber kujundada, näiteks külalisi kostitades.

Valgus on oluline märksõna igas ruumis, seda nii meeleolu tekitamiseks kui ka praktilistel kaalutlustel. Valgus saab tavaliselt kõige vähem tähelepanu ja sellele mõeldakse tavaliselt kõige viimasena, kui tegelikult on see ruumi kujunduses üks määravamaid detaile. Laua- ja põrandavalgustid lisavad hubasust ja loovad valguse ning varjumänge erinevatel materjalidel ja tekstuuridel. Ruumis võiks hajutada valgusallikaid, et ei tekiks pimedaid nurki. Valgustid võivad olla kõik erineva tegumoega, seda põnevama interjööri saab.

Aksessuaarid annavad edasi isikupära ja loovad hubasust. Sellega saab ruumi tuua värvikirevust. Naturaalsete toonide juurde jäädes tasub mängida tekstuuriga.