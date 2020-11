TEEME SELGEKS ⟩ Kui kaua püsib külmkapp voolu katkedes jahedana?

«Inimesed arvavad, et kui külmkapp tundub päev-kaks peale voolu katkemist külmana, siis kõlbab seal olev toit süüa – tegelikult ei pruugi see tõele vastata. Liha- ja piimatooteid, valmistoite ja osasid kastmeid ei ole ohutu süüa, kui nende temperatuur on tõusnud üle 4,5 kraadi,» räägib Carothersi Martha Stewartile.