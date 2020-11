Vaata videot: kuidas leida õige diivan?

„Alustuseks tasub endalt küsida, kuidas ja kui palju sa igapäevaselt diivanit kasutad? Kas istud seal tavaliselt üksi, kahekesi või peavad ära mahtuma ka lapsed ja koduloomad? Kui tihti võõrustad külalisi? Kas sulle meeldib diivanil pigem lebada või tahad ka istudes head rühti ja sirget selga säilitada? Kas soovid diivanil istudes oma jalgu välja sirutada?“ soovitab Katariina.

Väga oluline on arvestada diivani ja ruumi mõõtudega. „Salongis tihtipeale tunduvad diivanid palju väiksemad kui hiljem kodus. Seetõttu soovitan mitmeid kordi korralikult ruum üle mõõta ja et asi veelgi selgem oleks, tasub põrandale paberiteibiga diivani piirjooned maha tõmmata. Nii on täpselt aru saada, kui palju jääb ruumi ka diivani ümber.“

Diivanit valides ei saa tähelepanuta jätta funktsionaalsust ja kasutamismugavust. On diivaneid, millelt saab katte täiesti eemaldada, mõnel vaid patjadelt. Lisaks on diivanil mitu olulist elementi, millele esmapilgul võibolla tähelepanu ei pööragi. Katariina sõnul on üks nendest jalad. „Erinevad jalad toovad välja erineva diivani tegumoe. Tasub hoolega mõelda, millist jalga diivani alla panna. Jalgu valides võib olla perenaisele väga oluline, kui tal on kodus robottolmuimeja, et see saaks vabalt diivani alt läbi käia.“

Oluline on juba diivanit valides mõelda selle hooldusvajadusele. „Mõned inimesed ei viitsi diivaniga üldse tegeleda. Nad ei taha patju kloppida, vaid tahavad seal lihtsalt istuda. Kui aga mugavus on oluline, siis on pehmed padjad kindlasti õige valik. Aga peab arvestama, et nad nõuavad pidevat kloppimist.“

Sisekujundaja sõnul on lihtne modernne diivan alati õige ja hea valik. „Kui sa tahad näha on kodus natuke disaini, siis ära kõhkle ja vaata ka midagi erilisemat, sest tihtipeale saab just diivanist alguse ülejäänud interjööri kujundus.“