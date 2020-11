Vaata, kuidas on Tallinna rannajoon pea saja aastaga muutunud

Tallinn ei saa kunagi valmis ning sama saatust jagab ka Tallinna rannajoon. Kaardil on kujutatud Tallinna rannajoont 1930ndatel ning punase joonega on märgitud, kuidas kulged rannajoon tänasel päeval. Nagu näha, on rannajoon kaugemale merre liikunud ning Tallinn on justkui suuremaks paisunud. Põhjuseid, miks rannajoon liikunud on, on mitmeid – alates rannaala arendamisest lõpetades jääajajärgse maapinna tõusu, ehk glatsioisostaasiaga.