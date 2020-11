PROBLEEM SÜVENEB ⟩ Parkimiskohtade nappus pealinnas on viinud naaberühistud vaenujalale

Eesti Korteriühistute Liit viis sügise hakul läbi veebiküsitluse korteriühistute parkimiskorralduse teemal, et kaardistada ühistute parkimisprobleeme ning hinnata, mis vajab täna selles valdkonnas kõige enam tähelepanu.

«Küsitlusest selgus, et suurim on parkimisprobleem Tallinna ja Harjumaa korteriühistutel,» märkis Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla.

Olulisemateks parkimisprobleemideks ühistute jaoks on tema sõnul parkimiskohtade puudus ühistu liikmetele ja võõraste autode parkimine korteriühistu parkimisalal. «Samas tuli vastusest välja, et parkimisküsimust peetakse ühistutes ainult autoomanike mureks, mitte kõigi korteriomanike probleemiks,» selgitas Jaadla.

Ühistujuhid näevad Jaadla sõnul puudusena vajaliku õigusraamistiku puudumist, mis annaks ühistule õiguse oma maal võõraste autode parkimist korraldada. «Enamasti ei ole parkimiskorralduse probleemide puhul ühistu jaoks põhjuseks rahapuudus, vaid asjaolu, et parkimiskohti lihtsalt pole kusagilt võtta,» nentis ta.

Ühistud, kellel on olnud võimalus midagi parkimise osas ette võtta (tõkkepuude, joonte, liiklusmärkide ja tähiste paigaldamine), on seda võimalust Jaadla sõnul kas juba kasutanud või tegelevad sellega.

«Suurema probleemi ees on ühistud, kelle enda tegevusest parkimiskorraldus ei parane: näiteks asub parkla asub linna maal või on ühisparkla naabermajadega, maja parklast on läbipääs ühiskondlike hoonete juurde vms,» rääkis ta.