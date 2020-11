Õiguskantsler: omavalitsus ei saa kortermaja rõdul grillimist keelata

Õiguskantsler, kellel paluti kontrollida Saue valla heakorraeeskirja punkti, mis keelab täielikult kortermaja rõdul või terrassil grillimise, teatas vallale saadetud ettepanekus, et volikogul on heakorraeeskirja õiguslikul sisustamisel küll kaalutlusõigus, kuid seejuures peab volikogu jälgima, et põhiõiguste piirangud ei oleks ülemäärased ega meelevaldsed. Sestap palub Madise vallal heakorraeeskiri seaduste ja põhiseadusega kooskõlla viia.