ÜKS MILJONIST ⟩ Suurupis on müüa oma kandi üks erilisemaid suvilaid

Tegu on madalvundamendile ehitatud puiduviimistlusega ja rookatusega suvilaga. Suvila esimese korruse kandev osa on ehitatud silikaattellistest. Katusekorrus on puitkarkassist konstruktsioonil, siseviimistluses on seinakattena valdavalt puitlaudist kasutatud. Kodusoojust jagavad siin nii esimesele kui teisele korrusele paigaldatud kaminad.