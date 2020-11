Eesti poiss loob kaevandusjäätmetest uut revolutsioonilist materjali

Aleks Strazdin sai idee kaevandusjäätmete taaskasutamiseks juba mitu aastat tagasi, kui ta nägi, kaltsiumkarbonaadist ja plastikust valmistatud paberit. «See oli Hiinas valmistatud paber, millest kaltsiumkarbonaati umbes 80 protsenti ning ülejäänu oli plastik. Ja ma hakkasin mõtlema, et miks mitte teha Eestis midagi sarnast. Aga et olla rohesõbralik ja võimalikult palju taaskasutada, otsustasin lisaks plastikule kasutada kaevandusjäätmeid,» räägib noormees.

Aleks kutsus kampa oma venna, kellega koos rajati idufirma R.P.C (Rock.Plastic.Composite). «Kui mina tegelen reaalselt uue materjali väljatöötamisega, siis venna hooleks on logistika planeerimine ja müük,» räägib Aleks ning lisab, et praegu on materjalid veel loomis- ja katsetamisjärgus. «Lihtsalt öelduna segame me prügiplastiku ja kaevandusjäätmed kokku ning saame uue materjali. Seejärel testime uue saadud materjali mehaanilisi omadusi: painduvust, survet ja kõvadust,» selgitab noormees, kelle sõnul on esimesed materjalid juba läbi proovitud ja ideel on jumet.