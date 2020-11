Merlin Krimm on Hispaania päikeserannikul, Costa del Solil, püsti pannud eduka luksuskinnisvaraäri Merlin Marbella . Eestlanna räägib meile, kuidas ta karmi konkurentsiga piirkonnas eksklusiivkinnisvara vahendamisega algust tegi ning kuidas erineb äri Eestiga.

Elvas kaugõppe vormis keskooli lõpetanud Merlin tunnistab, et puhas viieline ta ei olnud, kuid see pole teda kuidagi takistanud. Kõrgharidust läks ta omandama Tallinna Nord Akadeemiasse, mis on tänaseks Tallinna Ülikooliga liidetud. Taskusse sai Merlin sealt juura eriala magistrikraadi ning edasi läks ta end aastaks täiendama Marketing Instituuti.