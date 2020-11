TEEME SELGEKS ⟩ Millised siseruumides levivad saasteallikad on tervisele kõige ohtlikumad?

Tasub teada, et kõrge temperatuur ja niiskus suurendavad saasteainete eritumist, seetõttu tuleks hoolikalt jälgida, et vastavad parameetrid oleks eluruumides tasakaalus.

Viimastel aastatel on turule tulnud mitmesuguseid uusi tubakatooteid, nagu tubakat kuumutatavad seadmed ja e-sigaretid, mille tootjad väidavad, et on sigarettidega võrreldes vähemohtlikumad. Sellised tooted on väga erineva tehnoloogiaga, kuid ühiseks omaduseks on põlemisprotsessi puudumine, mille tõttu satub õhku väidetavalt vähem kahjulikke osakesi.