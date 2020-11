PANE KÕRVA TAHA ⟩ Kuidas säästa vannitoa sisustamisel ruumi?

Heledad ja ühevärvilised värvilahendused

Olenevalt värvi valikust ning kui palju valgust vannituppa pääseb, võib ühevärviline värvilahendus koheselt tekitada ruumist visuaalselt suurema mulje. Pea meeles, et ühevärviline ei tähenda seda, et peadki jääma näiteks valge värvi juurde. Eelista pigem sarnaseid värvitoone, mis täiendab peamist värvilahendust ning lõpuks täidavad sama eesmärgi - tekitavad ruumis ruumisäästlikuma mulje. Kindlasti võiksid eelistada heledaid värve, mis on ideaalsed lahendused selleks, et petta silmi läbi värvipsühholoogia arvamaks, et ruum on suurem kui tegelikult.

Klaasist detailid ja suured peeglid

Klaasist materjalid on ideaalsed, et luua avaram interjöör. Seepärast väldi vannikardinaid ja muid sarnaseid detaile ning asenda need klaasiga. Tänapäeval annab ruumile kaasaegse mulje just dušikabiinid, mille seinad on klaasist ning mis tekitab peene barjääri kabiini ja ruumi vahel. Privaatsuse tagamiseks võid eelistada jäise mustriga klaase, mis annavad vannitoa interjööri vaid lisa ning ei jää ruumikasutusele ette. Lisaks on peeglid suurepärased vahendid avarama muljega ruumi tagamiseks. Kui Sinu vannitoas on olemas aken, aseta peegel selle vastu. See peegeldab aknast tulevat valgust üle terve toa, olles jällegi suurepärane võimalus tekitada ruumis suuremat muljet.

Hele valgus

Kui vannitoas pole akent ning seal on naturaalne valgus eelkõige piiratud, siis arvesta seda ka lampide valimisel. Pime vannituba vajab erksamaid lambipirne, et tagada piisav valgus ning tekitada toas ka suurem ruumitaju. Tänapäeval on olemas energiasäästlikud LED lambipirnid, mis aitavad säästa kommunaalkuludelt, mispärast Sa ei pea liiga ereda valguse pärast muretsema. Seepärast vaheta vanad lambipirnid välja või osta uued lambid, mis ka disainilt sobiksid ruumiga.

Hoia põrand vaba

Selleks, et vannituba näeks välja avaram, jäta põrandaruum vabaks. Seepärast ära aseta sinna vaipu, korve ega muud. Las vannituppa jääb vaid olulisem - pesumasin, dušš või vann (kuigi vann ei ole ruumi säästmise mõttes kõige mõistlikum), WC ning kraanikausi kapp. Kusjuures on olemas seinaga integreeritavad WC potid ja kapid, mida on võimalik koos kraanikausiga seina külge paigaldada, jättes põrandaruumile visuaalselt rohkem vaba ruumi. Asjade hoiustamisel eelista nende asetamist eelkõige kappidesse ning ka sel puhul ära unusta need organiseerida, et asjade võtmine oleks mugav ilma segadust tekitamata.

Seinariiulid

Kui kapist toodete võtmine ja tagasi panemine on pigem tüütu või soovid tuua vannituppa ka aksessuaare interjööri täiustamiseks, eelista vastavaid riiuleid. Samamoodi eelista neid ka dušikabiinides, kuhu asetada dušigeelid, šampoonid ja muud tooted kergeks võtmiseks ja mugavaks kasutamiseks. Nimelt põrandale ja ka kapi pindadele asjade ladustamine võib tekitada segaduses oleva ruumi mulje. Riiulid toovad tühjadele seintele iseloomu, kuhu võib asetada näiteks WC-paberi rulle, niiskesse keskkonda sobivaid taimi, luksusliku mulje tagamiseks küünlaid ja muid sisustuselemente. Kusjuures taimed on väga hea nipp silma petmiseks ruumi avaruse suhtes.

Ole multifunktsionaalne

Kui soovid ruumi säästa, siis peaksid praktiliselt mõtlema. Eelista elemente, mis sisaldavad mitut funktsiooni. Selleks võivad olla näiteks mahukad kapid, kapiga integreeritav kraanikauss, seina sisse integreeritav WC pott jne. Kindlasti ära jäta tähelepanuga ka muud lisafunktsioonid, mida pakuvad kaasaegsed dušikabiinid - näiteks hüdromassaažiga dušikabiinid pakuvad suurepärast võimalust lõõgastumiseks pikkade ja tegusate päevade lõpuks.

Hoia puhtust