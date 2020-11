Rõivatööstusest tuttav disainisuund on jõudnud interjööridesse

Ökostiil ei ole vaid disainisuund, vaid terviklik lähenemine ruumi sisustamisele. Olulisel kohal on ratsionaalne looduslike ressursside kasutus, energiatarbimise säästmine ning materjalide puhtus ja ohutus, nii hoone ehitamisel kui ka kodu sisekujunduses.

OCCO Home müügiijuht Julija Steptšenko leiab, et ka Eesti inimesed on jätkusuutliku interjööri ehk ökostiili trendi kiiresti omaks võtnud.

«Kui Euroopas ja Skandinaavias on ökoloogiline elustiil ja mõtlemisviis seotud keskkonna säästmisega, siis Idas peituvad ökostiili juured hoopis kultuuripärandis, mis on seotud looduse ja selle austamisega,» selgitab Julija trendi tagamaid.

Ka mööblitööstuses on märgata muutust. 2020. aastal oli mööblitootjate üheks suurimaks fookuseks just ökoloogilise jalajälje vähendamine, taaskasutus ning mahemajandus. Seda suuresti põhjusel, et inimestel on aina kasvav huvi selle vastu, kuidas ja millest nende kodusisustus valmistatakse. Seejuures on inimestele oluliseks faktoriks just materjalide puhtus – näiteks soovitakse sisustust, mis on tehtud mittepoorsetest materjalidest, kus on mikroobidel ja bakteritel raskem levida.

«Seega materjalid nagu metallid, tsement ja suitsuklaas on muutunud üha populaarsemaks. Samuti kvarts ning ka puitmaterjalid, näiteks bambus, tamm ja kork, mis peatavad bakterite ja mikroorganismide kasvu,» räägib Julija.

Ta lisab, et murtud on ka müüt, et jätkusuutlik disain ei või olla elegantne. «Tootedisainerite fantaasia on lõputu ning kindlasti ei tee jätkusuutlik disain lõpptulemust vähem põnevamaks,» selgitab Julija. Nüüdseks on võimalik prügi töödelda kauniteks taaskasutatud plastmööbliesemeteks, olgu need siis disainvalgustid, toolid või välimööbel – valikuid on palju.