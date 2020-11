DISAINIPÄRL ⟩ Heitliku ilmaga Korea saarele ehitati täiesti ilmastikukindel traavirada

Heitliku ilmaga Jeju saarel on raju vihm ja tugevad tuuleiilid tihedad külalised. Selleks, et ka halva ilmaga trenni teha, ehitas ühing saarele ilmastikukindla traaviraja. Enam ei pea halba ilma trotsides galopisamme harjutama. Saarel ligi 30 aastat tegutsenud ühing on Jejust tõelise hobusemeka teinud. Saarel asuvas ratsaspordikeskuses on mitmeid erinevaid hooneid ning pealtvaatajaid mahub ringrajale üle kuuetuhande.