Rannapromenaad ja võrratud kunstivalikud: kuurortlinnas pakutakse ägedat kodu müügiks

Korteri esimesel korrusel on avar esik, vannituba, saun, magamistuba, elutuba köögiosaga, magamistuba garderoobiga. Korteri teiselt korruselt on tuba, trepihall. Teise korruse magamistubade laed on katusekallakuga ja madalamad. Sobiksid lastetubadeks või hoopis kodukontoriks.