Delhi nooblis Panchsheeli pargi naabruskonnas asuv kodu on kujundatud Gauri enda poolt. Kuigi paar veedab enamus aega rannikulinnas Mumbais, ei ole nad Delhi kodust loobunud. Koos kasvatati seal üles kolm last ning paar peatub seal, kui neil juhuslikult India pealinna asja on.