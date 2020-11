Kasulikke nippe, kuidas tuua must värv sisekujundusse

Sisekujundaja Anna Ilmere tunnistas, et musta võib kahtlemata pidada kõige sügavamaks ja sensuaalsemaks värviks, mis oma salapära tõttu silma köidab, seda nii riiete kui ka interjööri puhul. Must riietus on klassika, mis ei muutu ega lähe kunagi ka moest, kuid sisekujunduses must alles kogub kuulsust ja valmistub revolutsiooni tegema.

Inimesed katsetavad mustaga üha enam ja kombineerivad seda teiste värvidega. «Musta värvi vältimine siseruumides on kõige sagedamini seotud hirmuga, et ruum näib sünge ja pime, kuid see pole nii. Õiged värvikombinatsioonid ja ruumi elavdamiseks kasutatud värvikad aksessuaarid, läikivad pinnad, rohelised toataimed ja valgustus muudavad selle vägagi hubaseks,» julgustas Ilmere.

Samuti on musta värvi kasutamine interjööris hea viis kujunduselementide heledamaks muutmiseks - soovitud efekti saavutamiseks ei pea kogu maja või korteri seinad mustaks värvima. Näiteks võib värvida kolm seina valgeks ja ühe mustaks, tekitades nii tunde, et ruum on natuke suurem, kuna must lisab visuaalselt seintele sügavust.

Populaarne antratsiidi toon

«Antratsiit on värv, mis on rikkaliku halli paleti üks toone. Tegu on viimase aja ühe disainisuunaga, kuna antratsiit loob rahuliku meeleolu, pole liialt pilkupüüdev ja tõstab suurepäraselt esile mustad aktsendid. Praktilisest vaatenurgast aitab hallides toonides kaunistatud sisustus paremini keskenduda,» kirjeldas Ilmere.

Populaarne värvitoon on ka mattmust, mis aitab näiteks eriti hästi esile tuua vaske ja kulda. Soe kuldne sära on kontrastiks musta tekstuurile, luues atraktiivse kujunduse. Rikkalike värvide ja tekstuuride jaoks tuleks kombineerida kuldne ja mattmust sisekujundus või puit- ja kivipinnaga mööbel.

Mattmust värv sobib ideaalselt ka joonistustesse ja maalidesse, luues ruumi koheselt kunstilise meeleolu. Musta värvi väikesed detailid näevad sisekujunduses välja nagu need oleks sinna joonistatud. Samuti on mattmust värv meeldiva ja sametise tekstuuriga, aidates ideaalselt peita sõrmejälgi, mistõttu tuleb näiteks matt ja mustas toonis veekraane harvemini pesta ja poleerida. Lisaks sobivad matt- ja mustad pinnad ideaalselt portselani valgete, hallide ja muude looduslike toonidega.

Tööstuslikus stiilis must värv

Valgustuse valimisel tõi sisekujundaja tähelepanu tööstusstiilile. «Tänapäeval nimetatakse kindla otstarbeta dekoratiivseid elemente külmas värvipaletis tööstuslikuks. Ebatasaseid pindasid ja tumedaid toone kasutatakse tööstuslikus sisekujunduses, mistõttu on tööstuslikus stiilis lambid alati väga hästi nähtavad. Valguse suund, selle intensiivsus ja ruumi üldpildi kujunemine sõltub paljuski valgustuse valikust. Näiteks kui must mööbel on lakitud, on parem kasutada eredat suunatud valgust, mis annab sügavuse ja sära,» selgitas Ilmere.