Korter asub Harjumaal Aruküla külje all. Aastaid tühjana seisnud kahetoalise korteri, üldpinnaga 36,3-ruutmeetrit, alghinnaks on 1,20 eurot.

Krundil on salvkaev ning majas kuivkäimla. Uus omanik saab vajadusel rajada uue puurkaevu ja vee majja tuua. Majas on registreeritud korteriühistu, puudu on veel asjapulk, kes olulised toimingud enda kanda võtaks.