ÄGE PAKKUMINE ⟩ Orissaares müüakse võimsa merevaatega veetorni

Orissaare veetorn on ehitatud 1960ndatel ning teenis alevi rahvast aastani 2000. Tellistest laotud hoone on seest puhtaks kooritud, seega saab uus omanik selle täpselt oma äranägemise järgi korda teha. Vaatamata hoone vanusele, on see viisakalt säilinud – ainult katus vajaks väljavahetamist.