Poola jahitootja sai maha ökoalusega, mida isegi vormel-1 tšempion Nico Rosberg kiidab

Sunreef Yachts on end esindama palganud vormel-1 tšempioni Nico Rosbergi. «Mul on hea meel näha, et maailma kõige vaimustavam jahitootja jagab minu pühendumust tehnoloogilisele innovatsioonile. Olen uhke, et mulle on antud võimalus Sunreef Yachtsi jahi arengus kaasa lüüa,» seisab Rosbergi tehtud avalduses.