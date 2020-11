Vandenõuteoreetikud üle kogu maailma on veendunud, et 5G mobiiltehnoloogia on süüdi meie tervisehädades ja nõrgas immuunsüsteemis. Ühtlasi ollakse arvamusel, et rahvusvaheliste telekommunikatsiooni ettevõtted on saatanast ja tegutsevad vaid omakasu nimel.