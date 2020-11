EKSPERT SELGITAB ⟩ Mis avab kinnisvaraostjate rahakoti?

Kinnisvara hind ja selle müümise edukus ei sõltu üksnes kinnisvara asukohast. Väide, et asukoht on kõige tähtsam, on tegelikult pooltõde. Muidugi tuleb kasuks, kui vara asub väga hea likviidsusega piirkonnas, aga asukoht on ainult üks eduka müügi komponent. Mis on veel eduka müügi tagatiseks?