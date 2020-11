2021. aastal ei saa me üle ega ümber möödunud aegadest. Köögidisainer Hiie Härm usub, et kõik eelmise aasta trendid, eesotsas sügavate värvitoonide, naturaalse puidumustri ja soonilise marmoriga, on jätkuvalt populaarsed ka eelseisval aastal.