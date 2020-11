Selgub, et lihatoodete ülessulatamine mikrolaineahjus garanteerib meile üheotsapileti toidumürgituseni. Šoti Abertay ülikooli professor Costas Stathopoulos selgitas väljaandele housebeautiful.co.uk, et kõige tähtsam on jälgida pakendil olevat juhendit.