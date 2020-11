KIIRELT JA LIHTSALT ⟩ 7 nippi, mis aitavad kodus suitsuhaisust lahti saada

See tähendab seinte, akende, uste, lagede ja põrandate pesu. Ideaalis tuleks esimese asjana maha kiskuda vanad kardinad ja tapeet, sest need võtavad suitsuhaisu kõige rohkem endasse.

3. Äädikas on suurpuhastust tehes hea abimees, aga see ei sobi kõikjale

On öeldud, et kui lisada soojale veele söögiäädikat ja sellega pindu pesta, saab suure tõenäosusega harjumatust lõhnast lahti. Küll aga ei sobi äädikas marmor-, kahhel- ja emailpindade puhastamiseks!

Mööblist on suitsuhaisu suhteliselt keeruline välja saada. Kui on aga kindel soov mööbel alles jätta, siis peaks seda mõnda aega kodust eemal hoidma – kusagil, kus see palju värsket õhku saaks. Ideaalis paluksin ma müüjal lahtise mööbli korterist ise ära viia, et mittesuitsetav ostja sellega tegelema ei peaks, vaid saaks alustada puhtalt lehelt.