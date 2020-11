Hüvasti edevus ja ülekullatud luksus! Vilkuv jõuluvirrvarr on asendunud rahuliku kergusega

Jõulutrendidest leiab igaüks endale midagi meelepärast, suunised pole kunagi pealetükkivalt ühekülgsed. Küll aga on tänavuste jõulude moejooned sedavõrd tagasihoidlikud, et plinkivad tuled ja kulla-karra võib südamerahus sahtlisse jätta. Värskeimaid trende tutvustab K-rauta sisekujundaja Aleksandra Tšufarina.

Loodusest inspireeritud toonid

Tänavuste jõulude populaarseimaks värvitooniks on valge, nii lumivalge, piimjas valge kui kreemikas valge. Valge kõrval on ajatult moes rahulikku tooni roheline, aga ka teised loodusest inspireeritud värvid, näiteks sidrunikollane, mündiroheline, kõrvitsaoranž, liivapruun, virsikuroosa, tumesinine ja meresinine.

Minimalismi puudutus

Viiruspandeemiast mõjutatud aasta on jätnud jälje ka jõulutrendidele ning suurt edevust ja ülekullatud luksust pigem ei kohta. Minimalistliku suuna sõnum on, et vähem on parem, aga tagasihoidlikkus ei tähenda jõulutunde eiramist või kodu ehtimata jätmist, küll võiks olla valikud rahulikud ja lihtsad.

Klaasi kergus

Moes on nii klaasist kuusekuulid kui klaasist detailid. Kui väikeste laste või koduloomade tõttu ei saa klaasist ehteid valida, võiks otsida kvaliteetse klaasiimitatsiooni. Kodu ehtimisel võib kasutada ka klaasist vaase, millesse saab uputada valgeid leedtulesid ja jõuluehteid.

Käsitööga juurte juurde

Käsitöö ja loominguline taaskasutus on IN. Isegi kui peres enam heegeldajaid ja tikkijaid pole, saab valmistada lastega koos ehtekette kuivatatud puuviljadest ja marjadest, pärgi metsaandidest, samuti saab luua eriilmelisi ehteid nii paberist kui puidust. Ka keraamika on hetkel trendikas, eriti suured käsitöökruusid ja -vaasid.

Valguse helgus

Sombusesse talve helgust lisavad valgusketid pole kuhugi kadunud, aga värviliste plinkivate tulede asemel on need tagasihoidlikes heledatest toonides. Valguskette võib kasutada nii toas kui õues, kusjuures väljas võib kettidele mõjusust lisada leedküünalde, -laternate ja -tähtedega. Populaarsed on ka valgustusega õuefiguurid, näiteks põhjapõdrad ja kitsed, aga ka jääkarud ja pingviinid.

Mägimajade romantika

Skandinaavia ja Alpide suusakuurordid jäävad sel aastal viiruse tõttu kättesaamatuks unistuseks. Seda kompenseerib mägimajade romantikast inspireeritud jõulutrend, millele on omased maalähedased värvitoonid, karusnahka imiteerivad pehmed vaibad, soojad pleedid ning suured dekoratiivpadjad. Kuuse võib ehtida kunstlume, kelkude ja uiskudega või ka jääkarude ja lumememmedega. Mõnusa mägimaja õhustikuga sobituvad ka isetehtud pärjad, tuppa toodud käbid ning massiivsed küünlad. Akna taha terrassile võib paigutada päris suusad, kelgu ja uisud.

Glamuurne luksus

Luksuse ihalejatele leiab trendimaailmast samuti võimalusi, kuigi tänavu pole glamuur ülevoolavalt kullakarva, vaid uhkeldavalt valge. Kuusele võib riputada suuri valgeid klaaskuule, mida on täiendatud valge karusnaha või valgete sulgedega. Samuti pole põhjust tagasi hoida siidi ja sametiga, mõlemad materjalid on praegu moes.

· Roosa paradiisimets