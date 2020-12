«Minu soovitused uut kööki planeerivale inimesele on ikka jätkuvalt samad, nagu koguaeg – mõelda tuleb oma isiklikust perest ja vajadustest lähtuvalt. Kui on suur pere, siis on vaja suuremat külmkappi ja toiduainete hoiukappe,» selgitab köögidisainer Hiie Härm.