Mitte mingi tavaline lastetuba: asjatundja jagab tuleva aasta põhitrende

Lastetoa sisustamine on keeruline protsess. Oluline on, et toa kujundamisel lähtutakse eelkõige lapse vanusest ja toa võimalustest, sest teismelise lapse tuba erineb oluliselt vastsündinu, lasteaialapse või algklassiõpilase toast.

Beebile kujundavad toa vanemad ise, lähtudes mugavusest, turvalisusest ja funktsionaalsetest vajadustest. Koolilapsel või teismelisel on juba välja kujunenud oma maitse ja eelistused, huvid ja hobid, mis kajastuvad ka toa interjööris. Hilises noorukieas soovitakse juba ise oma tuba kas põhjalikult muuta või uute elementidega sisustada.

Suur ruum annab rohkem võimalusi, väike tuba nõuab aga oskuslike sisekujundusvõtete kasutamist, et muuta tuba visuaalselt suuremaks, lapsele mugavaks ja otstarbekaks. Kuna laps kasvab ja areneb, peab saama toas ümberkorraldusi teha. Moodulmööbel annab võimaluse rohkelt vaba ruumi tekitada, tuba tsoneerida, sisustada töö- ja puhkeala. Moodulmööblisüsteem jääb prioriteediks ka uuel hooajal.

Peamisteks suundumusteks on minimalism, vabanemine tarbetutest asjadest ning suuremahulisest ja raskest mööblist, põhirõhk pannakse funktsionaalsusele. Minimalism annab rohkem võimalusi ümberkorraldusteks, mida lapsed tihtipeale vanematelt ka ootavad. Sisustamise märksõnadeks on hubasus ja maksimaalne mugavus. Arvestama peab sellega, et tänapäeva lapsed on väga hõivatud ja korrahoidmine oma toas võib probleemiks saada, seega tuleb tuppa paigutada võimalikult vähe mööblit ja muid esemeid.

Mööbel peaks olema kergesti liigutatav, voodi võimalusel jäik ja raamita, kuid ortopeedilise madratsiga. Toas peaks olema ka reguleeritav töölaud, avatud riiulid, mugav koht arvuti ja võimalusel ka interaktiivse tahvli jaoks. Eelistatud on looduslikud materjalid, heledad ja pastelsed värvitoonid ning selged geomeetrilised mustrid. Valida võiks rahustava värvigamma – liivavalge, helesinine, rohekas, helelilla –, mis sobib ideaalselt nii beebi kui ka teismelise tuppa. Uudne trend on unustatud vana: lapse soov ja võimalus oma toas varjuda, omada salakohta või pesa, kuhu saab eralduda, peitu pugeda, kus unistada ja fantaseerida.

Lapse toa kujunduse määravad lapse iseloom, hoiakud ja eriti hobid. Väikesed tüdrukud on küll juba väga valivad, aga jäävad ikkagi klassikalise romantilise stiili juurde, soovides endale «printsessi tuba». Ülilevinud teema tüdrukute toa sisustuselementides on koduloomad: põhiliselt kiisud, kutsud ja ponid. Poiste tuba on loomulikult tehnokallakuga ja lemmikdetail on ikkagi auto oma rohketes variatsioonides.

Populaarsust kogub Prantsusmaalt tuule tiibadesse saanud boho stiil (boheemlaslik), mis rõhutab toa omaniku looduslähedust, vabameelsust ja loomingulisust. See stiil sobib eriti teismelisele, noorele elluastujale. Boho stiilis väljendub nooruki sisemine sõltumatus ja julgus olla vaba, mida noortena just ihaldatakse. Erksad looduslikud värvid toovad boho stiilis ruumi värskust ning vanamoodne, vanaema pööningult leitud ese lisab romantilist meeleolu ja võlu.

Psühholoogid soovitavad, et laps mõtleks oma tuba sisustades ka tulevase kodu kujundamisele – ta võiks teada, et kodu peab olema hubane, mugav ja harmoonilist tasakaalu peegeldav. Kui kiiresti maailm ka ei muutu ja uuene, on laste põhilised mänguasjad ikkagi nukud ja autod ning kodu mängimine lemmiktegevus. Tuba on laste fantaasiate territoorium, kus nad püüavad matkida tulevast pereelu, ema või isa rolli.

Lastetuba pole lihtsalt tuba, vaid eriline maailm, kus lapsest kujuneb isiksus. Eesmärk peaks olema luua lapsele tema toas maksimaalne heaolu, et talle jääksid lapsepõlvekodust positiivsed mälestused.