Kalaliha on äärmiselt habras ning valmib kiiresti. Seetõttu on väga lihtne kalaliha üle küpsetada. Õnneks ei ole siiski tegemist tuumafüüsikaga ning kalaliha valmistamisega saab igaüks hakkama. Teadma peab ainult kahte põhitõde, mille abil valmib kala alati perfektselt.

Esimene asi, mida kala valmistamise juures jälgida on liha värv, vahendab BHG. Toores kalaliha on kergelt läbipaistev, kuid kuumutamisel hakkab lihatükk värvi muutma. Nähes, et liha on üleni värvi muutnud, võib selle pannilt või ahjust eemaldada ja pintslisse pista.Teine nipp on kala kahvliga torkida. Küpselt kalalihalt kooruvad lihatükid lihtsalt maha, kuid toores liha hoiab end ühes tükis.