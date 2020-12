Electronic Nemetoniks ristitud installatsioon on 11 meetri kõrgune ja koosneb erinevates suurustes rohelistest püramiididest. Disainistuudio eesmärgiks oli leida futuristlik lahendus traditsioonilisele jõulupuule. Disainerite sõnul on tegemist koroonavastase installatsiooniga, kuna saluefekti tabamiseks tuleb seda kaugelt vaadata, mis vähendab inimeste kokkupuutumist. Installatsioon on oma nime saanud nemeton'i järgi, mis on keldi pärimustes tuntud püha kuusesaluna.