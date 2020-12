Kolimine on kurnav tegevus, peale seda oleks kindlasti kergem visata kõik asjad kastidesse ja need hiljem uues kodus lahti pakkida. See on halb idee, kuna pead uues kodus tegelema hakkama nende asjadega, mida sul enam reaalselt vaja ei lähe. Selle asemel leia aeg, et tegeleda enne välja kolimist ja pakkimist asjadega, mida sul enam vaja ei lähe. Otsusta hoolikalt, mida uude koju kaasa võtta ning müü, anneta või viska ebasobilikud asjad minema.